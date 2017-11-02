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Cumhuriyetin 94. yıldönümü coşkuyla kutlandı

Bayburt'taki kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Bayburt Ortaokulu önünde yapıldı.

Cumhuriyetin 94. yıldönümü coşkuyla kutlandı
02 Kasım 2017 Perşembe 14:00

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Kurtuluş Savaşı'nın ardından ilan edilen cumhuriyet ile irade ve idarenin millete verildiğini söyledi. Vali Pehlivan, cumhuriyet ile verilen mesajın çok açık olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu ruhu her gün Ulu Cami'de beş vakit okunup semaya yayılan ezan sesinde görüyoruz.

O ruhu Çahakkale'de, Sakarya'da, Sarıkamış'ta, Dumlupınar'da, Kop Dağı'nda vermiş olduğumuz şehitlerimize duymuş olduğumuz saygı ve vefada görüyoruz. O ruhu emeğini, ürününü hasat eden çiftçilerimizin tevekkülünde görüyoruz. Her gün dükkanını 'Bismillah' deyip açan esnafımızın şükründe görüyoruz. O ruhu bilimde, teknolojide artık dünya ile yarışan insanımızın özgüveninde görüyoruz." Tören, halk oyunları gösterisi, gün dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve tören geçişiyle tamamlandı.

Kutlamalara, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Ayvaz, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Hayri Tacın, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
 

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