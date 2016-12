​Cumhuriyet’in 93’üncü yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Valilik Makamında gerçekleştirilen Tebrikat Töreni’niyle başlayan kutlama programı Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleştirilen törenle devam etti.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki törenler Vali İsmail Ustaoğlu ve Belediye Başkanı Mete Memiş’in öğrenciler ve halkı selamlayıp bayramlarını tebrik etmesiyle başladı. Saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali İsmail Ustaoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlamalara katılanlara hitap etti.Vali İsmail Ustaoğlu konuşmasında Türk Milleti’nin binlerce yıldır önüne çıkan zorlukları aşıp devleti ve milletiyle varlığını devam ettirdiğini ifade ederek, “Türk Milleti’nin kanlarıyla sulayarak yurt tuttuğu aziz vatan toprakları bundan 100 yıl önce eşine az rastlanır bir şekilde ve adeta tüm dünyanın ittifakıyla işgal edilerek parçalara ayrılmaya çalışılmıştır. Bu buhran döneminde yurdun her tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir araya gelen vatan, millet ve bayrak sevdalısı fertler bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelini yaktıkları ve ebediyete kadar sönmeyecek olan bağımsızlık ateşiyle atmışlardır.” dedi.Konuşmasına Cumhuriyetin ilan edilme sürecine atıfta bulunarak devam eden Vali İsmail Ustaoğlu, Atatürk’ün Türk Milleti’ne yakışan idare şeklinin Cumhuriyet olduğunu ve Türk Mileti’nin bu faziletten yararlanmasını istediği için Cumhuriyeti ilan ettiğini söyledi. Vali İsmail Ustaoğlu, Türk Milleti’nin devletini yıkmak isteyenlere karşı tarihin her devrinde mücadele verdiğini de sözlerine ekleyerek, “Cumhuriyeti yaşatmak ise bir meziyettir. Geçmişte olduğu gibi bugünde dahili ve harici düşmanlarımız bizleri çeşitli tertiplerle bu faziletten mahrum bırakmak adına farklı yollar denemişler ve her defasında Türk Milleti’nin çelik iradesiyle karşı karşıya kalmışlardır. Hepimizin yakından tanık olduğu 15 Temmuz Darbe girişimi de öteden beri süre gelen bu tertiplerin içimizdeki maşalarla uygulanmaya kalkışıldığı farklı bir versiyonudur. O gün bu planlarını devreye sokmaya çalışarak bizleri elde ettiğimiz kazanımlarımızdan mahrum bırakmak isteyen şer odaklarına, milletimiz yüz yıl önce olduğu gibi yine izin vermemiş, göğsünde imanla taşıdığı bağımsızlık ateşini söndürmek isteyenlere karşı kendini tankların önüne atarak, mermilere siper ederek mahremine el sürdürmemiş Cumhuriyetin bizlere en büyük mirası olan ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ülküsünü bir tokat gibi indirerek bir kez daha aziz vatanını kurtarmıştır.” diye konuştu.Vali İsmail Ustaoğlu’nun konuşmasının ardından öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirlerini okudu. Halk oyunları gösterileri ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece elde eden öğrencilere Vali İsmail Ustaoğlu tarafından ödülleri verildi. Kutlamalar törenlere katılanların kortej geçişiyle sona erdi.Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleştirilen kutlamalara Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, ilde görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.