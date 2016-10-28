CUMHURİYET’İN 93’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR

Törene Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkan Vekili Muzaffer Çeker, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural ve ilde görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.Vali İsmail Ustaoğlu’nun Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.Cumhuriyetin 93’üncü yıldönümü nedeniyle yapılacak kutlamalar Cumartesi Günü Cumhuriyet Caddesi’nde yapılacak törenlerle son bulacak.