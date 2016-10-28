CUMHURİYET’İN 93’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR

Cumhuriyet Bayramı’nın 93’üncü yıldönümü dolayısıyla Hükümet Meydanı’nda tören düzenlendi.

CUMHURİYET’İN 93’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR
banner330
Törene Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkan Vekili Muzaffer Çeker, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural ve ilde görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.
Vali İsmail Ustaoğlu’nun Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.
Cumhuriyetin 93’üncü yıldönümü nedeniyle yapılacak kutlamalar Cumartesi Günü Cumhuriyet Caddesi’nde yapılacak törenlerle son bulacak.





İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Rektörümüz Basın Mensuplarıyla Buluştu
Sonraki Haber
​Cumhuriyet’in 93’üncü yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.