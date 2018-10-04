Asfalt Uygulaması Yapılacak

Yol kazıma işleminin tamamlanmasının ardından pmt seriminin yapıldığı caddede bir yandan da bordür ve granit kaldırım yapımı devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bir bölümü yapılan ve vatandaşların oldukça beğenisini toplayan caddenin devam eden kısmı asfalt yapılacak.

Ihlamur ve Mazı Ağaçları Toprakla Buluştu

Işıklandırma ve ağaçlandırma çalışmalarınında ihmal edilmediği caddede ıhlamur ve mazı ağaçları toprakla buluşturuldu. Çalışmalar tamamlandığında Bayburt göz kamaştıran bir caddeye daha sahip olacak.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği caddeyi yakından takip eden Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş incelemelerde bulunarak çalışmaların gidişatı hakkında ilgililerden bilgi aldı.