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Cumhuriyet Caddesinin ikinci kısmı da ışıl ışıl..

Bayburt Belediyesi tarafından başlatılan 3. etap yol kaldırım yapım çalışmalarının başlatıldığı Cumhuriyet Caddesinde yoğun mesai devam ediyor.

Cumhuriyet Caddesinin ikinci kısmı da ışıl ışıl..
23 Ekim 2018 Salı 15:22

Yapımı hızla süren caddede Park ve Bahçeleri müdürlüğü ekipleri ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun bir çalışma trafiği içinde. Bordür, granit kaldırım ve parke yapımının devam ettiği caddede bir yandan pmt serimi devam ederken orta refüj çalışmaları da başlatıldı.

Yaptıkları çalışmalarla Bayburt’taki park ve bahçelerin çehresini değiştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ağaçlandırma faaliyetlerine devam edilirken led ışıklandırmalarda ihmal edilmiyor.

Caddede ıhlamur ve mazı ağaçları toprakla buluşturulurken rulo çim uygulaması sürüyor. Bir yandan da kamelya montajına başlanan Cumhuriyet Caddesindeki çalışmalar tamamlandığında Bayburt göz kamaştıran bir caddeye daha sahip olacak.

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