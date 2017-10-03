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CUMHURİYET CADDESİ’NDE İLK KAZMA VURULDU

Yol ve kaldırım yapım çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Bayburt Belediyesi, Bayburt merkezde ve mahallelerde örnek işlere imza atarken Cumhuriyet Caddesi’ne de ilk kazmayı vurdu.

CUMHURİYET CADDESİ’NDE İLK KAZMA VURULDU
03 Ekim 2017 Salı 11:19

Son olarak Semerciler Caddesinde binder asfalt uygulaması gerçekleştiren ekipler, çalışmalar kapsamında Bayburt’un merkez noktası olan caddede yol kazıma çalışmalarına başladı.

Saat Kule Meydanı Küptaş Olacak

Yol kazıma işleminin tamamlanmasının ardından Saat Kule Meydanın da daha önce Sebahattin  Savacı, Şair Celali, Şair Zihni, Hafız Osman, Hapan, Nalbandiler ve Taşhan Caddesi ile Kuyubaşı Caddelerinde gerçekleştirilen ve vatandaşlar tarafından oldukça beğenilen  küptaş uygulaması yapılacak. Kaldırımları diğer caddelerde olduğu gibi bazalt granit yapılacak olan caddede aynı zamanda asfalt uygulaması gerçekleştirilecek. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Caddesi de örnek caddeler arasındaki yerini alacak.

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dadas69@live - 2 ay önce
Allah kolaylık versin InşAllah Bayburt için Çalışnalar Sadece yol yapılmasınla noktalanmaz beklentimiz Çabuk Ve uzun Vadeli Yapılanmanın oluşması.
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