CUMHURİYET CADDESİ’NDE İLK KAZMA VURULDU

Yol ve kaldırım yapım çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Bayburt Belediyesi, Bayburt merkezde ve mahallelerde örnek işlere imza atarken Cumhuriyet Caddesi’ne de ilk kazmayı vurdu.

Son olarak Semerciler Caddesinde binder asfalt uygulaması gerçekleştiren ekipler, çalışmalar kapsamında Bayburt’un merkez noktası olan caddede yol kazıma çalışmalarına başladı.

Saat Kule Meydanı Küptaş Olacak

Yol kazıma işleminin tamamlanmasının ardından Saat Kule Meydanın da daha önce Sebahattin Savacı, Şair Celali, Şair Zihni, Hafız Osman, Hapan, Nalbandiler ve Taşhan Caddesi ile Kuyubaşı Caddelerinde gerçekleştirilen ve vatandaşlar tarafından oldukça beğenilen küptaş uygulaması yapılacak. Kaldırımları diğer caddelerde olduğu gibi bazalt granit yapılacak olan caddede aynı zamanda asfalt uygulaması gerçekleştirilecek. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Caddesi de örnek caddeler arasındaki yerini alacak.