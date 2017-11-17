Cumhuriyet Caddesi Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

Bayburt Belediyesi tarafından gece gündüz gerçekleştiren kaldırım yapım çalışmaları ve küp taş uygulamalarıyla örnek caddeler arasında yerini alan Cumhuriyet Caddesi vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor.

Yeni imajıyla sosyal medyada da adeta fenomen haline gelen Cumhuriyet Caddesi geniş kaldırımları, küp taştan yapılan yolları, orta refüjde yapılan ve göze son derece hoş gelen estetik peyzajı ile görselliğine güzellik katan yeni ışıklandırmasıyla da vatandaşların ilgi odağı oldu.

Başkan Memiş İncelemelerde Bulundu

Vatandaşların bol bol fotoğraf çektirdiği caddede incelemelerde bulunan Başkan Memiş son durum hakkında bilgi alarak Kadınzade Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kapalı Otopark ve Doğal ve Yerel Ürünler Pazarına geçti. Burada artık sona gelinen çalışmaları yerinde takip eden Başkan Memiş daha sonra 18 Kasım Cumartesi günü açılacak olan Kaleardı Şehir Parkı’na geçerek açılış için yoğun bir şekilde devam eden hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Bayburt’u Gönlümüzdeki Yere Taşıyoruz

Projeler hakkında kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Memiş, “Bayburt’u gönlümüzdeki yere taşımak adına çıktığımız yolda adım adım mesafe alıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar artık kendini gösteriyor. Ve Bayburt’taki değişim ve dönüşümü gözler önüne seriyor. Allah’a çok şükür yaptığımız kaldırım ve yol yapım çalışmaları ile değişim ve dönüşüm içine giren caddelerimizin arasında son olarak Saathane Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi’nin bir bölümünü de kattık. Bu çalışmalarımız vatandaşlarımızın tarafından çok büyük takdir ve itibar gördü. Bu da bizim çalışma şevkimizi artırdı. Onların destekleri ile Bayburt’umuzu kentleştirme yolundaki adımlarımızı daha hızlı atacağız.” dedi.

Kaleardı Şehir Parkı’na Davet

Açıklamasında Bayburt’un kentleşme yönündeki yatırımlarından olan kapalı otoparkların da bu yıl kısa süre içerisinde hizmete başlayacağını belirten Başkan Memiş, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’nun katılımlarıyla 18 Kasım Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilecek olan Kaleardı Şehir Parkı’nın açılış törenine tüm vatandaşları davet etti.