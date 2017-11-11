CUMHURİYET CADDESİ ŞEKİLLENİYOR

Yaptığı yol ve kaldırım yapım çalışmalarıyla şehir merkezinde ve mahallelerde örnek işlere imza atan Bayburt Belediyesi ekipleri kış mevsimi yaklaşırken yoğun mesaisine devam ediyor.

Şehrin sembollerinden olan Saat Kule Meydanı’nda küp taş uygulamasını tamamlayan ekipler Cumhuriyet Caddesi’nde de kaldırım yapım çalışmaları ve küp taş uygulamalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Küp taş uygulamalarının aralıksız olarak devam ettiği cadde de estetik bir görüntü oluşturmak adına çeşitli motiflerde kullanılarak adeta nakış nakış işleniyor.

Orta Refüjde Ağaçlandırma Çalışması

Yol ve kaldırım yapım çalışmaları yoğun bir mesai ile devam ederken yaptıkları çalışmalarla Bayburt’taki kavşak ve orta refüjlerin çehresini değiştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Caddesi’nde yapımı tamamlanan orta refüjde ağaçlandırma ve düzenleme çalışmalarına başladı. Bir yandan gül ve ağaç dikimi gerçekleştiren ekipler bir yandan da estetik bir görüntü oluşturmak adına peyzaj çalışması gerçekleştiriyor.