CUMHURİYET BAŞSAVCISI HASAN UĞURLU’YA VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararnamesi ile Manisa’nın Salihli İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu’ya veda yemeği düzenlendi.

Bayburt Üniversitesi Konuk Evi’nde düzenlenen veda yemeğine Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Hayri Tacın, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Büyükali, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Yumak katıldı.

Veda yemeği sonrasında duygu ve düşüncelerini dile getiren Vali İsmail Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile birlikte 8 aylık bir çalışma arkadaşlığı yaptıklarını ve bu süreçte mesai arkadaşlığından öte kader birliği yaptıklarını ifade etti. Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu’nun ‘Devlet Duruşu’na sahip bir çalışma arkadaşı olduğunu belirten Vali İsmail Ustaoğlu, “Gerek bürokrasi de olsun gerekse toplum içerisinde olsun kurmuş olduğu insani ilişkiler burada hoş bir sada bırakacak. Bundan sonra gitmiş olduğu görev yerinde de güzel işlerin altına imza atacağına inanıyorum.” dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ise Bayburt’a ilk tayin edildiği dönem çevresinden farklı tepkiler aldığını aktardı. “Bayburt’ta ne yapacaksın ?”, “Orası çok soğuk olur…” gibi tepkilerle karşılaştığını bildiren Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, “Şükürler olsun hiç üşümedim. Çünkü iklimin soğukluğu bizim için hiç önemli değil. Çok kıymetli, çok sıcak insanları, emin olun bizleri çok sıcak tuttu. Görev sürem boyunca sıkılmaya hiç vaktim olmadı. Her yönüyle çok güzel bir görev süresi geçirdim. Şehirle bu kadar örtüştüğümüz, iç içe geçtiğimiz bir yer olmadı. Gerçekten üzülerek ayrıldığım bir yer. Sizler sağ olun bizlere çok şey kattınız. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hakkınızı helal edin. ” diye konuştu.​