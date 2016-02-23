CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANDAN BELEDİYE BAŞKANI MEMİŞ’E TEBRİK TELGRAFI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıldönümü dolayısıyla Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’e tebrik telgrafı gönderdiler.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANDAN BELEDİYE BAŞKANI MEMİŞ’E TEBRİK TELGRAFI
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21 Şubat Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanı Memiş’e gönderdiği tebrik telgrafında şu ifadelere yer verdi:
“Bayburt ilimizin düşman işgalinden düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum.
İstiklal Mücadelesi vatanı canlarından üstün tutan kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlığı sayesinde zaferle neticelenmiştir.
Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz.
Bu inançla İstiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum.
Bayburt’un bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. “
 
Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Belediye Başkanı Memiş’e gönderdiği telgrafta şu ifadeleri kullandı:
         “Vatan toprakları işgali karşısında destansı bir direniş gösteren Bayburtlu ecdadımızı andığımız bu kurtuluş gününü, gururla idrak ediyoruz.
         İstiklal mücadelemizi büyük bir iman ve irade ile üstlenerek nihai bir zaferle taçlandıran aziz ecdadımız bağımsızlığımıza ve cumhuriyete giden yolda canını ve malını derin bir tevekkül ile siper etmiştir.
         Şehit ve gazilerimize bize bıraktığı vatan dediğimiz mukaddes emaneti istiklal aşkıyla koruyacağımız muhakkaktır.
         Bugün bizlerin gurur vesilesi olan aziz şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyor, sizi ve Bayburtlu vatandaşlarımızı selamlıyorum. “
 

Etiketler; #Tayyip Erdoğan
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