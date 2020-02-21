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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAYBURT’UN KURTULUŞ GÜNÜNÜ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl dönümü dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye kutlama mesajı gönderdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAYBURT’UN KURTULUŞ GÜNÜNÜ KUTLADI
21 Şubat 2020 Cuma 15:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bayburt ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum.

İstiklal mücadelesi vatanı canlarından üstün tutan kahramanlılarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir.

Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz.

Bu inançla istiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Bayburt’un bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”


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