 ﻿
Pompalı Tüfekle Annesini Vurdu..
Pompalı Tüfekle Annesini Vurdu..
0
0
İşliyen’den Başkan Memiş’e Ziyaret
İşliyen’den Başkan Memiş’e Ziyaret
0
Rektör Coşkun’a Ziyaret
Rektör Coşkun’a Ziyaret
0
banner399

Cumhurbaşkanı Erdoğan Baksı Müzesini ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baksı Müzesi'ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan, teşekkür ziyaretleri kapsamında geldiği Bayburt'ta Baksı Müzesi'ni ziyaret ederek müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Baksı Müzesini ziyaret etti.
10 Ağustos 2018 Cuma 14:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt’ta  çağdaş sanatla geleneksel el sanatlarını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla Bayraktar köyünde açılan ve 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü'ne layık görülen Baksı Müzesi'ni gezdi.

Bayburt programı öncesi Bayburt Baksı köyündeki, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü ve TBMM Onur Ödülü'ne layık görülen Baksı Müzesi'ni ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzeyi gezdi, Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve yetkililerden eserler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan: "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz"

Cuma namazını Bayburt Ulu Cami’de kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlara, "Ekonomik anlamda bir savaş içindeyiz. Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi. Erdoğan, birazdan Bayburt Ortaokulu önünde vatandaşlara hitap edecek.

banner397
Etiketler; #Cumhurbaşkanı Baksı
İlgili Galeriler
Cumhurbaşkanı Bayburtta
Cumhurbaşkanı Bayburtta
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Önceki Haber
Cumhurbaşkanı Bayburt'ta "Canlı yayın"
Sonraki Haber
Başkan Erdoğan Bayburt'ta konuştu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.