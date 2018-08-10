Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baksı Müzesi'ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan, teşekkür ziyaretleri kapsamında geldiği Bayburt'ta Baksı Müzesi'ni ziyaret ederek müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt’ta çağdaş sanatla geleneksel el sanatlarını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla Bayraktar köyünde açılan ve 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü'ne layık görülen Baksı Müzesi'ni gezdi.
Bayburt programı öncesi Bayburt Baksı köyündeki, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü ve TBMM Onur Ödülü'ne layık görülen Baksı Müzesi'ni ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzeyi gezdi, Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve yetkililerden eserler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Erdoğan: "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz"
Cuma namazını Bayburt Ulu Cami’de kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlara, "Ekonomik anlamda bir savaş içindeyiz. Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi. Erdoğan, birazdan Bayburt Ortaokulu önünde vatandaşlara hitap edecek.
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