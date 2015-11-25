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CUMHURBAŞKANI BAYBURT'A GELİYOR

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü Bayburt'a geleceği öğrenildi. Erdoğan'ın Bayburt’ta hangi temaslarda bulunacağı ve programı daha sonra netleşecek.

CUMHURBAŞKANI BAYBURT'A GELİYOR
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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'a geliyor. AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Kasım 2015 Cuma günü Bayburt'ta olacağı ve saat 12.30'da Saat Kule Meydanı'ndan halka hitap edeceğini belirtti. 

 Öte yandan 10 Ağustos’ta 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk olarak ziyaret ettiği 2 ilden biri Bayburt olmuştu. Seçimde en yüksek oyu olduğu illerden biri olan Bayburt'a teşekkür ziyaretinde bulunan Erdoğan, 1 yıl aradan sonra tekrar Bayburt'ta olacak.

Erdoğan'ın Bayburt ziyaretinde Bayburt Üniversitesi tarafından organize edilen "Son Yüzyıl Türkiye Medyasında Din Karşıtlığı" adlı sempozyumun 2. oturumuna da katılacağı öğrenildi.
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