CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI YALÇIN TOPÇU, VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Eski Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

Birlik Vakfı tarafından düzenlenecek bir konferansa katılmak üzere Bayburt’a gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu ziyaret etmek üzere geldiği Bayburt Valiliği yeni hizmet binasında Vali İsmail Ustaoğlu karşıladı. Buranın ardından Valilik Şeref Defteri’ni dolduran Başdanışman Topçu yanındaki heyetle birlikte daha sonra valilik makamına geçti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Vali İsmail Ustaoğlu, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bayburt hakkında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’ya bir takım bilgiler veren Vali İsmail Ustaoğlu, “Cazibe Merkezleri Programı’nda Bayburt’un yer alması çok güzel bir durum. Organize Sanayi Bölgemiz tamamen hazır altyapısıyla yatırımcıları bekliyor. Diğer yandan gerek Kop Tüneli, gerekse geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakanımızın temellerini attığı Zigana Tüneli gibi ulaşım yatırımları ilimizin kalkınması noktasında son derece önemli yatırımlar. Tüm bu gelişmeleri birer kazanıma dönüştürerek göçü önleme noktasında bir avantaj yakalayacağız.” Dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ise Bayburt’ta olmaktan son derece mutlu olduğunu bildirerek, siyasetten sanat dünyasına kadar Bayburt’un önemli isimler yetiştirdiğini dile getirdi. Bayburt’u Anadolu’nun kadim medeniyet yansımasının bir örneği olarak değerlendiren Başdanışman Topçu, “Bu noktada Bayburt bizim için çok önemli. İnşallah zatı âlinizin varlığı ve Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın katkılarıyla daha güzel yerlere gelecektir. Bayburt’ta olmaktan mutluluk duyuyorum.” diye konuştu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarete sırasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’ya, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ve İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur’da eşlik etti.​