Çoruh Nehrinde İnceleme..

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş DSİ Trabzon Bölge Müdürü Mahmut Berber ile Çoruh Nehrinde yapılacak olan ıslah projesi için incelemelerde bulundu

Çoruh Nehrinde İnceleme..
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Belediye Köprüsü’nden başlayarak üniversite mevkiine kadar Çoruh kıyısıyla yürüyerek incelemelerde bulunan Başkan Memiş ve Bölge Müdürü Berber yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulundular. Çoruh Nehri’nde incelemelerini tamamlayan Belediye Başkanı ve DSİ Bölge Müdürü daha sonra Pönserek deresini de incelediler.


Bayburt Belediyesi'nin daha önce Çoruh Nehri ile ilgili önemli bir çalışmaya imza atıp, atık su arıtma tesisini hayata geçirdiğini, bunun sonucunda da artık nehre kanalizasyon suyu akmayacağını belirten Başkan Memiş, Bayburt Belediyesi olarak Çoruh Nehrine çok önem verdiklerini ifade etti.


Nehirler İçlerinden Geçtikleri Şehirlere Cazibe Taşırlar
Ayrıca nehirlerin içlerinden geçtikleri şehirlere hep katma değer ve cazibe taşıdıklarını da söyleyen Başkan Mete Memiş Çoruh Nehri’nin DSİ ve belediye eliyle yapılacak projelerle daha da güzelleşeceğini ve Çoruh’un güzelleştikçe Bayburt’unda güzelliğine güzellik katacağını sözlerine ekledi.

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