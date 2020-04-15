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“ÇORUH NEHRİ ÜZERİNDEKİ TABUT” GÖRÜNTÜLERİNE İLİŞKİN KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan “Çoruh Nehri Üzerindeki Tabut” görüntülerine ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür. Olumsuz bir durum olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur.

“ÇORUH NEHRİ ÜZERİNDEKİ TABUT” GÖRÜNTÜLERİNE İLİŞKİN KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ
15 Nisan 2020 Çarşamba 16:37

                 İlimiz Halfikale Mahallesi Süleymaniye Caddesi üzerinde bulunan Süleymaniye Camii ile karşı kısımda yer alan mahalle mezarlığında Mahalle Muhtarımız ile din görevlilerimiz nezaretinde yürütülen temizlik çalışmaları esnasında; daha önce yurt dışında ikamet ederken normal ölüm nedeniyle cenazesi ilimize gönderilen hemşerilerimiz için kullanılan tabutlar, bahse konu temizlik çalışmaları nedeniyle kaldırılmak istenmiş, gelen talebe istinaden parçalara ayırılıp günlük işlerde kullanılmak maksadıyla mahalle sakinine teslim edilmiştir.

                Bahse konu şahsın tabutları suya bırakması üzerine olayı fark eden Mahalle Muhtarı ile din görevlilerimiz tarafından durum ivedilikle ilgili makamlara bildirilip yardım talep edilmiştir. Kolluk birimlerimizin bölgeye intikali neticesinde yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek ve aynı zamanda vatandaşları korku ve paniğe sürükleyecek görüntülerin önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınıp sudan çıkarılması noktasında çalışma gerçekleştirilmiştir. Mevsim şartları nedeniyle debisi artan akarsu ve soğuk hava doğrudan suya girerek müdahale gerçekleştirilmesine imkan tanımamış, bahse konu eşyanın su akıntısının durgun kısmına denk gelmesi beklenerek sudan çıkarılması sağlanmıştır.

               Yapılan incelemeler neticesinde bahse konu eşyanın uzun süredir mahalle mezarlığı bölgesinde bulunduğu, üzerindeki beyaz renkteki kalıntıların da bekleme nedeniyle biriken toz birikintileri olduğu tespit edilmiştir.

               Olayla ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, vatandaşlarımızın korku ve paniğe kapılmalarını gerektirecek olumsuz bir durum olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur.

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