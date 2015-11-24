“ÇORUH HAVZASI PROJESİ” 2017-2019 BÜTÇE PLANLAMA TOPLANTISI YAPILDI

Bayburt Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü organizesi ile “Çoruh Havzası Projesi” 2017-2019 bütçe planlama toplantısı yapıldı

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) finansman katkıları ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2017-2019 yılları arasında yürütülecek faaliyetlere ait bütçe planlama toplantısı yapıldı.

İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, ÇNHRP Proje Süpervizörü Cemil Ün, Orman Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Sıtkı Eraydın, Bayburt Orman İşletme Müdürü Yusuf Turan, Bayburt Orman İşletme Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Yaşar Arısoy, Bayburt İl Özel idaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdür Vekili Gökhan Çakmak, Ziraat Mühendisi Abdülhamit Silsüpür ve İl Müdürlüğünden teknik elemanlar katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan İl Müdürü Abdulkadir Karabulut; "3 ilde devam eden Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında İl Müdürlüğü olarak 2015 yılında planladığımız bütün faaliyetlerin gerçekleştirmesini tamamladık. 2016 yılında yapılacak çalışmalarla ilgili hazırlık ve planlamalarımızı da tamamladık. İlimizde proje kapsamında yer alan köylerimizde yürütülen faaliyetler kırsal yaşamın desteklenmesine önemli katkı sağlamakta olup, çiftçilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu doğrultuda projenin 2017-2019 yıllarındaki faaliyet taleplerimizi ve hedeflerimizi büyüttük. 2017-2019 yıllarındaki orman ve sulama yatırımları dışındaki faaliyet taleplerimizin toplam bütçesi yaklaşık 5 milyon TL'dir. İl Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz çalışmalar hakikaten Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi adına ilimizde ve bölgemizde bir farkındalık oluşturmuştur. Bu anlamda hem projenin merkezi sorumlu ve yöneticilerine hem de projenin uygulama aşamasında görev yapan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Proje kapsamında 2017-2019 yıllarında yapılması planlanan tarım, orman ve sulama başlıklarındaki faaliyetlerinin değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda Proje Süpervizörü Cemil ÜN ve Orman Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Sıtkı Eraydın proje uygulama sahasının genişletilmesi ile ilgili taleplerin değerlendirileceği bilgisini vererek, 2017-2019 yıllarında yapılması talep edilen faaliyetlerin bütçede yer alacağını belirti.