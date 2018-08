Vali Ali Hamza Pehlivan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” projesi kapsamında trafik uygulamasına katıldı.

Erzurum – Bayburt şehir girişinde bulunan trafik kontrol noktasına gelen Vali Pehlivan İl Emniyet Müdürü Sezayi Er tarafından karşılandı. Vali Pehlivan, ekiplerin uygulama sırasında durdurduğu araçların yanına gelerek araç içerisindekilere trafik güvenliği konusunda tavsiyelerde bulundu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yollarda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 81 ilde 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesinin bugün itibariyle Bayburt’ta da başlatıldığını ifade eden Vali Pehlivan, “Kurban Bayramı öncesi İçişleri Bakanlığı’mız Türkiye genelinde bir uygulama başlattı. Maalesef bayram haftalarında yurt genelinde trafik kazalarında artış yaşanıyor. Yaşanan bu kazaları azaltmak, sıfırlamak hedefiyle yıl içinde çeşitli uygulamalar yapılıyor. Bu bayrama özel olarak özellikle çocuklarımızın araç süren babalarını, annelerini, yakınlarını uyarmasını sağlamak amacıyla “Ben de trafik polisiyim. Hatalı sürücüye Kırmızı Düdük” adı altında bir proje başlatıldı. İlimizde de uygulamaya koyduğumuz bu proje kapsamında trafik ekiplerimiz seyir halinde olan araçları durdurarak araçtaki yolcu ve çocuklara bu hatırlatmaları yapacaklar. Burada olduğu gibi çocuklara tişört, şapka ve düdük dağıtmak suretiyle çocuklarımızın bu denetim mekanizmasına katılımlarını sağlayacağız. Çocuklarımız trafik kurallarını, özellikle kemer takma,hız limitlerine uyma,çocukların arka koltukta oturması ve direksiyondayken cep telefonunda konuşulmaması konusunda kırmızı düdükle ikazda bulunacak.” dedi.

Çocukların araç kullanırken oluşabilecek sürücü hatalarını kendilerine dağıtılan düdüklerle ikaz edeceklerini ifade eden Vali Pehlivan, “Bu vesileyle vatandaşlarımıza buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gerek gurbetten gelen vatandaşlarımız gerekse burada yaşayan hemşerilerimiz; lütfen hem şehir içerisinde seyir halindeyken hem de şehirlerarası trafikteyken trafik kurallarına, işaret ve işaretçilerin uyarılarına dikkat edelim. Burada öncelikli olan can güvenliği. Hem kendi can güvenliğimiz hem de trafikteki diğer insanların can güvenliği. Kurallara uyalım ki Bayram sevincimiz hüzne dönüşmesin.” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan trafik kurallarına uymanın her şeyden önce insanlık ve vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatıp bütün vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti,herkese kazasız,kayıpsız hayırlı bayramlar temennisinde bulundu.

Açıklamalarının ardından durdurulan araçlardaki çocuklara proje kapsamında hazırlanan tişört, şapka ve düdükleri dağıtan Vali Pehlivan ebeveynlere de trafik güvenliği konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Tuncay Eminoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili eşlik etti.