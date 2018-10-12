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Çocuk Parkları Ağaçlandırılıyor

Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çocuk parklarını ağaçlandırıyor.

Çocuk Parkları Ağaçlandırılıyor
12 Ekim 2018 Cuma 17:47

Gerçekleştirdikleri yoğun çalışmalarla Bayburt’ta ki çocuk parkı sayısını 4 yılda 35 ten 75’e çıkaran ve çocuk oyun parkı olmayan mahalle ile sokak bırakmayan Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şimdide bu parkları ağaçlandırıyor.

Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında yüzlerce ağacı toprakla buluşturacak olan ekipler parklarda batı ladini ve mavi ladin ağaçlarını kullanıyor. Çalışmalar tamamlandığında çocuklar yeşille iç içe alanlarda oyun oynamanın keyfini çıkaracak.

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