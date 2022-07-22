CİRİT TAKIMLARI BU KEZ DEDE KORKUT ŞÖLENLERİ İÇİN AT BİNDİ

Bu yıl 26. sı düzenlenen Bayburt Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni etkinlikleri kapsamında düzenlenen cirit müsabakalarının final karşılaşması yapıldı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Belediyesi Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakaları Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Ankara Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Adnan Bayram, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş ile vatandaşlar takip etti.

Kazanan Dostluk Oldu

15 Temmuz ve Dede Korkut Atlı Spor Kulüplerinin karşılaştığı müsabaka oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Dede Korkut’a özel icra edilen müsabakalarda kazanan dostluk olurken müsabakalar sonunda Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kulüp başkanları Vahdettin Topyay ve Cafer Yurtsever’e günün anısına kupalarını takdim ettiler.

Kulüp başkanlarına kupa takdiminin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse tarafından Vali Epcim, Millet Vekili Battal, Belediye Başkanı Pekmezci ve İl Başkanı Polat’a cirit sporuna yaptıkları katkılardan dolayı şükran plaketi takdimi yapıldı.

Takdimlerin ardından konuşma yapan Belediye Başkan Pekmezci, “Bugün burada Dede Korkut Şölenlerimiz dolayısıyla düzenlediğimiz cirit müsabakalarının finalini izliyoruz. Orta Asya bozkırlarından Anadolu’ya gelen yiğitlerin torunlarının bugün Bayburt’ta ciritle iştigal etmeleri ve onu yerine getirmeleri bizim için sonsuz bir mutluluk. Emek veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de gösterdikleri başarılı oyundan dolayı ciritçileri tebrik ederek cirit sporunu yaşatmak için Bayburt’ta bir karar aldıklarını belirtti ve yeni cirit sahasının yapımında emeği geçen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve İl özel idaresine teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ise yaptığı konuşmada yeni cirit sahasının yapımında emeği geçen ve cirit sporuna verdikleri desteklerden dolayı Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat’a teşekkür ederek cirit sahası için 500 kişi kapasiteli bir tribün temini için destek istedi.

Milletvekili Fetani Battal ise cirit sahasının tribün sosyal donatıları için çalışmaların sürdüğünü belirterek en kısa sürede tamamlanması için gayretlerinin devam ettiğini söyledi.