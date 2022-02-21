Cirit Müsabakasında,Kurtuluş kupası sahibini buldu

Türklerin Anadolu’ya geldikten sonra oynamaya başladıkları ve savaş için talim olarak görülen ata sporu cirit Bayburt’ta bu kez Kurtuluşun 104. yıl dönümü münasebetiyle icra edildi.

BAYBURTGÜNDEM- Cirit sporunun yaşatıldığı illerden Bayburt’ta kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde Bayburt Belediyesi Cirit sahasında Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ile Çoruh Atlı Spor Kulübünün karşılaştığı müsabaka heyecanlı dakikalara sahne oldu. Dostluk havasında geçen müsabakada, ciritçiler at binip cirit atmadaki hünerlerini centilmence sergilerken müsabakayı izleyen cirit severler ise keyifli anlar yaşadı.

Karşılaşma öncesi her iki takımın kaptanına da başarılar dileyen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yaptığı konuşmada, “Bayburt’umuzun Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz ‘Kurtuluş Kupası Cirit Müsabakası’na hepiniz hoş geldiniz. Çoruh ve Dede Korkut Atlı Spor Kulüplerimizin müsabakalarını bu güzel günde izleyeceğiz. Size başarılar diliyorum. Sizinle her zaman gurur duyuyoruz. Ve diyorum ki, Bayburt’taki yedi atlı spor kulübümüz de örnek bir davranış sergileyerek birbirleriyle uyum ve ahenk içerisinde çalışmalarına devam ediyorlar. Bayburt Belediyesi olarak her zaman sizin yanınızdayız. Yanınızda olmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk ve vatandaşların ilgiyle takip ettiği karşılaşma berabere sonuçlandı. Dostluğun kazandığı karşılaşmanın ardından her iki takımın kaptanlarına kupalarını Başkan Pekmezci takdim etti.