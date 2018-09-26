Vali Ali Hamza Pehlivan Çimağıl Mağarası’nda incelemelerde bulundu.

Merkez’e 35 kilometre uzaklıktaki Aşağı Çimağıl Köyü’nde bulunan ve içerisindeki sarkıt ve dikitlerin yer yer 10 metreye ulaştığı Çimağıl Mağarası’nda incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, Çimağıl Mağarası’nın 2023 Türkiye Turizm Eylem Planı kapsamında Türkiye Mağara Turizmi Parkuru’na alınması için çalışmalar yapıldığını ifade etti. Eylem Planı kapsamında bölgenin jeolojik, jeoteknik ve uygulama projelerinin hazırlandığını açıklayan Vali Pehlivan, “Bayburt Çimağıl Mağarası’nda incelemeler yaptık. İlimizin önemli doğal turizm değerlerinden biri olan mağaramızın turizme kazandırılması yönündeki çalışmaları yakından takip ediyoruz. 2023 Türkiye Turizm Eylem Planı kapsamında turizm alternatiflerinin çeşitlendirilmesi amacı doğrultusunda Çimağıl Mağarası’nın Türkiye Mağara Turizmi Parkuru’nda yer alması amacı ile Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından mağara turizmi destinasyonu olarak bu bölgenin hali hazır, jeolojik, jeoteknik ve uygulama projeleri yapılıyor. Bu kapsamda ayrıca Çimağıl Mağarası’na gelen turistlerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için de yol, kafeterya ve yöresel ürünlerin satışının yapılabileceği ticari alanlar ile idari tesis, otopark ve ekipman kiralama gibi sosyal donatı alanların yapımı projelendiriliyor.” dedi.

Uzunluğu ve yüksekliği bakımından benzerlerinden ayrılan Çimağıl Mağarası içerisinde tavan yüksekliğinin 30 metreye ulaşabildiği 11 galeri barındırıyor. Mağaranın geziye kapalı bazı kısımlarında ise çapı 20 metreyi bulan göller de tespit edilmiş durumda.