Doğal Afetlerden Etkilenen Çiftçilerin Borçları Erteleniyor

29 Kasım 2017 Tarihli ve 30255 Sayılı Resmî Gazetede yürürlüğe giren Bakanlar kurulunun 2017/10935 sayılı kararı ile 01.01.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar İlimiz sınırları içerisinde meydana gelen deprem, yangın, aşırı sıcak zararı, samyeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel-su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebi ile ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının (Bakanlık) diğer kayıt sistemlerine göre kayıtlı olup üretim faaliyetleri devam eden gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, 24/04/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun kapsamında olup Bakanlığın görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve tarım işletmeleri Genel Müdürlüğünün (Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçları ertelenecektir.

Borç erteleme kapsamında Çiftçilerimiz Bulundukları İl - İlçe Müdürlüklerine ve borçlarının bulundukları T.C. Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifine bizzat kendileri dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.