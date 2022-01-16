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CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel,son yolculuğuna uğurlandı

Dün tedavi gördüğü Bayburt Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, ikindi namazına müteakip Yakutiye Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Esenetepe mahallesindeki Yeni Garipler Mezarlığı'nda defnedildi.

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel,son yolculuğuna uğurlandı
16 Ocak 2022 Pazar 16:56

BAYBURTGÜNDEM-  Yakutiye Cami İmam Hatibi Enis Aslan tarafından kıldırılan cenaze namazına, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, CHP Bayburt İl Başkan Vekili Haktan Yücel, CHP Merkez İlçe Başkanı Maksut Erol, siyasi parti il başkanları, çevre illerin CHP İl Başkanları, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Seyit Torun, Muharrem Erkek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökan Yüksel çelenk gönderdi.

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