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Cezayir Büyükelçisini Makamında Ziyaret Etti

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş hanımefendiyi makamında ziyaret etti.

Cezayir Büyükelçisini Makamında Ziyaret Etti
24 Haziran 2022 Cuma 09:28

BAYBURTGÜNDEM-  Ziyarette, Bayburt Üniversitesinde yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aktarımında bulunulduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Türkmen, “Üniversitemize uluslararası öğrenci kazandırmak için atılacak adımlar ve bu sürecin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmalarla ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Misafirperverliği ve yakın ilgisinden dolayı Cezayir Büyükelçimiz Mahinur Özdemir Göktaş’a şükranlarımı arz ediyorum.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cezayir Büyükelçimiz Mahinur Özdemir Göktaş ise, nazik ziyaretlerinden ve hediyelerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Türkmen’e teşekkür etti.

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