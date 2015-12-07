Çeşmelerin su tahlil sonuçları açıklandı

Bayburt Halk sağlığı müdürlüğü Bayburt’taki çeşmelerin su tahlil sonuçlarının açıkladı.

Bayburt Halk sağlığı müdürlüğü tarafından açıklanan sonuçlara göre Bayburt’ta ki çeşmlerden sadace 2’si temiz çıkarken diğer çeşmelerin hepsi kirli çıktı.

Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından açıklanan sonuçlar:

Esentepe Mah (Kontrol izleme) – Kirli

Veysel Mah (Kontrol İzleme) – Kirli

Şeyhhayran Mah (Kontrol izleme) – Temiz

zahit Mah (Kontrol izleme) – Kirli

Velişaban Çeşmesi – Kirli

zahit (Atatürk i.Ö.o Yanl Çeşme) – Kirli

Gordon Çeşmesi – Kirli

Esentepe ibrahim Çavuş Çeşmesi – Kirli

Klşla Çeşmesi – Kirli

21 şubat i.Ö.o çeşmesi(şebeke) – Kirli

Veysel camii Çeşmesi – Kirli

Narkazanl Çeşmesi – Kirli

Klrkçeşmeler – Kirli

Polis Lojmanlarl Çeşmesi – Temiz

Tarlm Çeşmesi – Kirli