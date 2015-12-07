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Çeşmelerin su tahlil sonuçları açıklandı

Bayburt Halk sağlığı müdürlüğü Bayburt’taki çeşmelerin su tahlil sonuçlarının açıkladı.

Çeşmelerin su tahlil sonuçları açıklandı
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 Bayburt Halk sağlığı müdürlüğü tarafından açıklanan sonuçlara göre Bayburt’ta ki çeşmlerden sadace 2’si temiz çıkarken diğer çeşmelerin hepsi kirli çıktı.

Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından açıklanan sonuçlar:

Esentepe Mah (Kontrol izleme) – Kirli
Veysel Mah (Kontrol İzleme) – Kirli
Şeyhhayran Mah (Kontrol izleme) – Temiz
zahit Mah (Kontrol izleme) – Kirli
Velişaban Çeşmesi – Kirli
zahit (Atatürk i.Ö.o Yanl Çeşme) – Kirli
Gordon Çeşmesi – Kirli
Esentepe ibrahim Çavuş Çeşmesi – Kirli
Klşla Çeşmesi – Kirli
21 şubat i.Ö.o çeşmesi(şebeke) – Kirli
Veysel camii Çeşmesi – Kirli
Narkazanl Çeşmesi – Kirli
Klrkçeşmeler – Kirli
Polis Lojmanlarl Çeşmesi – Temiz
Tarlm Çeşmesi – Kirli

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