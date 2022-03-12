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Cengiz Karakaşoğlu için veda yemeği düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen Cengiz Karakaşoğlu için veda yemeği düzenlendi.

Cengiz Karakaşoğlu için veda yemeği düzenlendi
12 Mart 2022 Cumartesi 11:57

BAYBURTGÜNDEM- Vali Cüneyt Epcim’in ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, kamu kurumlarının temsilcileri ve Karakaşoğlu’nun mesai arkadaşları katıldı.

Vali Epcim, yemeğin ardından yaptığı konuşmada yaklaşık dört yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulunan Karakaşoğlu’na hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Dört yıllık görev süresinin ardından Bayburt’a veda eden Cengiz Karakaşoğlu da Bayburt’ta doğup büyüdüğünü ve Bayburt’a hizmet etme şerefine nail olduğunu söyledi.

Veda yemeğine katılan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat da söz alarak Karakaşoğlu’na teşekkürlerini ifade etti.

Veda yemeği Karakaşoğlu’na hizmetleri anısına Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile katılımcıların takdimleriyle sona erdi.

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