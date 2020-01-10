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Cemiyet Başkanı Yıldız’dan10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Yaşr Yıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Cemiyet Başkanı Yıldız’dan10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı
10 Ocak 2020 Cuma 11:59

   Yıldız, Bayburt'ta ki gazetecilik geçmişinde meslek ilkeleri ve ahlak kurallarının her zaman ön planda olduğunu ve buna özen gösterildiğini ifade etti. “Anadolu'da, özellikle yerel basında çalışan gazeteciler, vatandaşlarımızın haber alma haklarını ve kamuoyunu bilgilendirme görevlerini büyük bir özveri ile yerine getirmeye çalışmaktadır.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti olarak bu zor coğrafyada, ağır iklim koşulları altında çalışan meslektaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Bugünün, gazetecilerin daha geniş ekonomik imkanlara kavuştuğu, sosyal güvence ve çalışma imkanları bakımından daha üst seviyelere çıktıkları günler olarak kutlanması en büyük temennimizdir” dedi.

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