Cazibe Merkezleri Programı Başvuruları Başladı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 23 ili kapsayan ve yatırımcılara çeşitli alanlarda ve sektörlerde uzun vadeli destekler sağlanacak olan Cazibe Merkezleri Programının başvuruları alınmaya başlamıştır.

Cazibe Merkezleri Programı Başvuruları Başladı
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Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane’nin de Program kapsamında yer aldığı Cazibe Merkezleri Programı ile yatırımcılara yatırım yeri tahsisi, anahtar teslim fabrika binası yapımı, yatırım ve işletme kredisi desteği, çağrı merkezi yatırım desteği gibi cazip destekler sağlanmaktadır. 
 
Program başvurularının www.kalkinma.com.tr web sitesinde bulunan Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu ve Taahhütname doldurulup imzalandıktan sonra istenen diğer belgelerle birlikte Kalkınma Bankası’na     veya Bankaya iletilmek üzere Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine “CMP Kapsamında Başvuru Teslim-Tesellüm Belgesi” imzalanmak suretiyle teslim edilmesi gerekmektedir.
 
Cazibe Merkezleri Programı 1. Başvuru Çağrı Dönemi 24.01.2017 - 27.02.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 
Kamuoyuna duyurulur.
Kuzeydoğu Anadolu Genel Sekreterliği
 
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