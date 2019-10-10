Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda sunum yapan Karayolları Bölge Müdürü Selahattin Bayram Çavuş'a, Bayburt-Çaykara yolu üzerindeki yaya sorununu aktardı.

Bayburt İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 4'üncü toplantısı Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim başkanlığında Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, ilgili kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda Karayolları Bölge Müdürü Selahattin Bayram Çavuş yıl içerisinde yaptığı çalışmalar ve önümüzdeki yıl yapacağı projeler hakkında sunum yaptı. Yapılan sunumdan sonra Belediye Başkan Hükmü Pekmezci, Bölge Müdürü Çavuş'a Şingah Mahallesi Çaykara yolu üzerindeki yaya sorununu dile getirdi.

ÇAYKARA YOLUNDA ÇOCUKLARIMIZIN CANI TEHLİKE ALTINDA

Başkan Pekmezci, "Bayburt-Çaykara yolu üzerinde bir çalışma yok ve çok tehlikeli bir yol. Şuanda orada yoğun bir trafik var ve çocuklarımız can tehlikesi altında. Sayın valimle de daha önce konuyu görüştük. Eğer, orayı normal olarak yapan yüklenici firma şuanda o konuda bir gayreti ve çalışması yoksa sizin bu tarafta çalışma yapan Bayburt Gurup’la görüşülüp burayı kısa zaman içerisine tamamlamaları gerekiyor. Çok tehlikeli bir konu bu. Onun için bir önce tamamlanması lazımdır. Yaya geçitleri yok, bizim de oraya girip bir şey yapma şansımız yok. Tamamen sizin saha içerisinde ve gerçekten çok tehlikeli bir durumda. Yani Allah göstermesin oradan bir acı haber gelme riski çok fazladır. Bu konuda bizlere yeteri kadar destek vermenizi arzu ediyoruz. Görünen tablo iyi tablo değil efendim" diye konuştu.

Başkan Pekmezci yaya geçidi sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını Bölge Müdürü Çavuş'tan talep etti.