FETÖ/PDY Davasında karar
FETÖ/PDY Davasında karar
0
Çatıksuspor’dan Başkan Memiş’e Ziyaret
Çatıksuspor’dan Başkan Memiş’e Ziyaret
0
Güven Toplumu Konulu Konferansı
Güven Toplumu Konulu Konferansı
0
ÖZEL KOLEJ ÖĞRENCİLERİNİN 23 NİSAN KUTLAMASI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
ÖZEL KOLEJ ÖĞRENCİLERİNİN 23 NİSAN KUTLAMASI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
0

Çatıksuspor’dan Başkan Memiş’e Ziyaret

Bu sezon Bayburt Amaör Ligi’nde şampiyonluk ipini göğüsleyerek önümüzdeki sezon Bayburt’u Bölgesel Amatör Lig’de( BAL) temsil etmeye hak kazanan Çatıksuspor Başkanı Bahri Oğul ve yönetim kurulu üyeleri ile Çatıksu Köyü Muhtarı Halit Emre Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Çatıksuspor’dan Başkan Memiş’e Ziyaret
30 Nisan 2017 Pazar 10:55

Çatıksuspor’un Bayburt’u Bal Liginde en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını ifade eden Başkan Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çatıksuspor’a Bölgesel Amatör Lig’de başarı temennisinde bulundu.

Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Memiş’e teşekkür eden Kulüp Başkanı Oğul ile köy muhtarı Emre ise çalışmalarında başarı dileklerinde bulunarak, Çatıksuspor atkısı ve flaması hediye ettiler.

banner358
İlgili Galeriler
Bir Annenin Feryadı" Filminin Galası Yapıldı
Bir Annenin Feryadı" Filminin Galası Yapıldı
Başbakan Bayburt Mitingi
Başbakan Bayburt Mitingi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.