Çanakkale Zaferinin 102’inci yılında Bayburt’ta şehitlerimizi andık..

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Bayburt Şehit Osman Dağında bulunan Şehitlikte tören düzenlendi.

Şehitlikte bulunan anıta Naci Ağbal, Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği tarafından çelenklerin konulmasıyla başlayan törende ‘Saygı Atışı’ eşliğinde bayrak göndere çekildi.

Törende Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan Yüzbaşı Önder Taş, 18 Mart’ın, 102 yıl önce Çanakkale Boğazı’nın geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gün olduğunu söyledi. 18 Mart’ın 2002 yılından itibaren vatan için canlarını feda eden şehitleri anmak maksadıyla Şehitler Günü olarak da kabul edildiğini bildiren Yüzbaşı Önder Taş, “Şanlı tarihimizde tüm görkemiyle yerini alan ve bütün dünyaya azmin, cesaretin ve fedakârlığın sayısız örneklerinin sunulduğu Çanakkale Savaşı, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk Milleti’nin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güze örneklerinden birisidir.” dedi.

Yüzbaşı Önder Taş, Çanakkale Savaşı’nın evlatlarını cepheye gönderen anneler ve vatan için canını feda eden Mehmetçiğin, Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte yazdığı bir destan olduğuna vurgu yaparak, “Başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, gerektiğinde vatanı için şehit olmayı en şerefli görev kabul eden, yedisinden yetmişine kadın, erkek tüm Anadolu insanı bu zaferden aldıkları güçle Kurtuluş Savaşı’nı başlatmışlar ve işgal altındaki vatan topraklarını kurtararak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır. Çanakkale Zaferi ile birlikte Şehitler Günü olarak da kutladığımız bu anlamlı günde kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak Şehitlik onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.” diye konuştu.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Haluk Akkoyunlu ise Türk Milleti’nin mazisinde anılmaya değer birçok destan olduğunu ve Çanakkale Zaferi’nin de bunlardan birisi olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vali İsmail Ustaoğlu ve törene katılanlar tarafından şehitlikte bulunan mezarlara karanfil bırakılmasının ardından son bulan törene, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vali İsmail Ustaoğlu, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.