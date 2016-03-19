ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZ İÇİN , ELLER SEMA’YA KALKTI

Bayburt il müftülüğü tarafından Sabah namazı öncesi ulu camii (Camii Kebir’)de ‘Şühedânın İzinde Huzur’da Niyazdayız’ adlı bir program gerçekleştirildi. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla 81 il müftülüğü 957 ilçe müftülüğüne bağlı camide gerçekleştirilen eş zamanlı etkinlik kapsamında Merkez ulu cami de proğram düzenlendi.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZ İÇİN , ELLER SEMA’YA KALKTI
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Sayın Bayburt valisi Yusuf Odabaş,il müftüsü Kemalettin Aksoy ve kalabalık bir cemaatin katıldığı, sabah namazından sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlanan programa, din görevlilerimizin  ilahi ve kasideleriyle devam edildi. İl Müftümüz Kemalettin AKSOY, ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitliğin Önemi’ konulu vaaz ve nasihatte bulundu. İl Müftüsü Aksoy: ‘’Eğer Çanakkale geçilseydi bu necip millet beklide bu gün olmayacaktı belki çok zor durumlarda olacaktık. Bize bu Şanlı Zaferi kazandıran en büyük güç ve kuvvet ecdadımızın manevi değerlerimize olan bağlılığıdır. Eğer bizlerde bu manevi değerlere sahip çıkar birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek hiçbir süper gücün bizi yıldırması mümkün değildir.Çanakkale şehitleri için bayburtta 1300 tane hatim okundu’’ diye konuştu.
   İl müftüsü tarafından Çanakkale şehitleri için okunan hatmi şeriflerin duasıyla proğram sona erdi.
Program sonrası cami çıkışında Bayburt il müftülüğü tarafından cemaate Çanakkale menusu ikramı yapıldı.






Etiketler; #ÇANAKKALE
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