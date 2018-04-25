Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" Bayburt'tada yapıldı.

Bayburt'ta, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Bayburt Özel Harekat Öğrencilerinden, Bayburt İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve halktan Ulu Cami’ye gelenler, sabah namazını kıldı ve dua etti. Cami çıkışında çorba ikram edildikten sonra sonra "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"nde ellerinde Türk Bayraklarıyla İmaret Tepesine kadar yürüyen katılımcılar, sloganlar atıp tekbir getirdi.

İmaret tepesinde, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından, Bayburt Valisi Sayın Ali Hamza PEHLİVAN’ın katılımcılara yapmış olduğu konuşma ile son buldu.

Törene, Bayburt Valisi Ali Hamza PEHLİVAN, Vali Yardımcıları Mutlu ALMALI ve Tamer KILIÇ, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut BALİBAŞI, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem KÖSE, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenci ve kent sakinleri katıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Murat OZULU, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı düzenlendiğini belirterek "Bugün şehitlerin anısına bu yürüyüşü tertip ettik, onları burada rahmet, minnet ve şükranla andık. Onlar olmasaydı biz bu gün olmazdık. Bütün genç neslin onların yürüdüğü yolda yürümesini temenni ediyoruz." dedi.