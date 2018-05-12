Bayburt Oruçbeyli köyünden hemşerimiz Bayram Yıldırım ve Haluk Üzülmez ‘in açtıkları Can-u Can ızgara ve Köfte salonu Büyükçekmece Mimaroba semtinde açılışı yapılarak hizmete başladı.
İstanbul Baeylikdüzün de bulunan Can-u Can Izgara köfte salonlarının 3.sü Büyükçekmece Mimaroba semtinde açıldı.
Bayram Yıldırım ve Haluk Söylemezin yeni açılışı yapılan mekanında Meşhur Gurme Hayri Altay’da bulundu.Mekanın açılışı Dua ile yapıldı.Açılışa İstanbul Bayburt spor Başkanı Bünyamin Yazoğlu,Vakıfın eski yöneticilerinden Lokman Saraç,Naci Çelik,Fazlı Çakar,Rahmani Taş, Halkbank şube Müdürü Erdal Cellat,Beykent iş bankası personeli,Sinanoba Mahalle Muhtarı Zeynep Akkan ve Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.
Can-u Can ızgara köfte salonunda ana Menü Et çeşitleri,Köfte çeşitleri,Kant,Çorba ve çeşitli tatlılardan olşuyor.Açılışta katılım sağlayanlara karışık ızgara ve tatlı ikramları yapıldı.
Bayram Yıldırım Can-u Can ızgara salonlarının üçüncüsünün açılışını yaptıklarını ifade ederek,Bizler hizmet sektöründe iştigal etmekteyiz,müşterilerimize hizmette kalitenin adresi olduklarını belirtti.
İstanbul’daki Hemşerilerimizi mekanımızda ağırlamak bize şeref verecektir dedi.
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