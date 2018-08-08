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FETANİ BATTAL VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
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ÇAMUR BARAJI İNŞAAT SAHADINDA İNCELEMELER YAPILDI

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak ve Devlet Su İşleri 225. Şube Şefi Recep Ergen ile Demirözü – Kelkit sınırında bulunan ve sulama sahasının büyük bölümü Bayburt İli sınırları içerisinde yer alan Çamur Barajı inşaat sahasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

ÇAMUR BARAJI İNŞAAT SAHADINDA İNCELEMELER YAPILDI
08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:19

Yapım çalışmalarının devam ettiği baraj inşaatı hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alındı, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Pehlivan yüzde 10’luk fiziki gerçekleşme sağlanan baraj inşaatının tamamlanmasıyla birlikte büyük bölümü Bayburt sınırları içerisinde yer alan toplam 51 bin 420 dekar arazinin modern sulama sistemine kavuşacağını ifade etti.

Toplam maliyeti 38 milyon 696 bin TL tutarında olan Çamur Barajı’nın 2020 yılında tamamlanması ve ekonomiye yıllık 28 Milyon TL katkı sağlaması öngörülüyor.

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Etiketler; #ÇAMUR BARAJI
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