Camiler Haftasında Anlamlı Ziyaret

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASINDA 21 İLKÖĞRETİM OKULU ANA SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN KARASAKAL CAMİSİNE ANLAMLI ZİYARET

Camiler Haftasında Anlamlı Ziyaret
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    01-07 Ekim 2016 tarihlerinde kutlanan Camiler ve Din görevlileri haftası dolayısıyla Bayburt 21 şubat ilköğretim okulu ana sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri, Bayburt merkez Karasakal camisini ziyaret ederek cami görevlisi Ahmet Ertaç hocaya çiçek takdim ettiler. Bu hafta dolayısıyla öğrencilerin ziyaretinden çok memnun olduğunu söyleyen Ahmet Ertaç hoca:’Her yıl olduğu gibi bu yılda 1-7 ekim tarihleri arasında Diyanet işleri başkanlığımızın talimatıyla Camiler ve Din görevlileri haftası tüm Türkiyede birçok etkinlikle kutlanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımızca, kitap konusunda toplumda bir farkındalık oluşturmak amacı ile “Cami ve Kitap” teması Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yılki ana teması olarak belirlendi.camimizi ziyarete gelip haftamızı kutlayan bu öğrencilerimize caminin önemini, kitap okumanın önemini ve bunların hayatımızdaki yerini anlatmaya çalıştık. Camimizin kütüphanesinde bulunan Başta yüce kitabımız kuranı kerim ve TDV yayınlarının kitaplarını öğrencilere tanıttık. Ayrıca camimizin bölümleri hakkında misafirlerimizi bilgilendirdik. Böyle bir haftada bizleri hatırlayıp ziyaretimize gelen Bayburt 21 şubat ana sınıfı öğrencileri ,okul müdürüne ve öğretmenlerine Diyanet işleri başkanlığım,il müftülüğüm ve şahsım edına çok teşekkür ederim’.dedi

                                                     
 Ahmet ERTAÇ /Bayburt il müftülüğü
 

Etiketler; #Camiler Haftası
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