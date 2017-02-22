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ÇAĞRI MERKEZİ İÇİN KURS AÇILIYOR

Üniversite ve Hükümet Yatırım Destek Programı doğrultusunda bölgemizde yapılacak olan yatırımlara iş gücü yetiştirmek üzere kurslar düzenlemeye devam ediyor.

ÇAĞRI MERKEZİ İÇİN KURS AÇILIYOR
Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Çağrı Merkezi Operatörlüğü Sertifika Programı, 25 Şubat-17 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek. Programda kursiyerler, 50 saatlik Çağrı Merkezleri Temel Eğitimi alarak, hizmet sektörü alanında çalışabilecekler.  En az lise mezunu olan adaylar, hafta sonlarında Üniversitenin Dede Korkut Külliyesi’nde öğretim göreceklerdir.
            Program Ön Kaydı, 14-21 Şubat 2017 tarihleri arasında Sürekli Eğitim Merkezi web adresi üzerinden (busem.bayburt.edu.tr) veya şahsen; kesin kayıtlar, 21-24 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. Kursiyerler program katılımı için 200 TL ödeyecekler.
 
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