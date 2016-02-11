Buz Sarkıtları, İtfaiye Ekipleri Tarafından Temizleniyor

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çatılardaki buz sarkıtlarını temizliyor.

Buz Sarkıtları, İtfaiye Ekipleri Tarafından Temizleniyor
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 Kış mevsiminin en büyük tehlikelerinden birisi olan buz sarkıtları, Bayburt Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından temizleniyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle çatılarda oluşan ve vatandaşlar için tehlike arz eden buz sarkıtları, itfaiye ekipleri tarafından ortadan kaldırılıyor. İtfaiye personeli, yüksek binaların çatılarına merdivenli itfaiye araçları sayesinde çıkıyor ve çatılardan sarkan buzları kırıyor. İl genelindeki okullarda ve özellikle vatandaşların kullandığı güzergâhlarda tehlike arz eden binalarda buz temizliği yapan ekipler, gerek itfaiye aracıyla, gerekse ulaşabildikleri noktalardaki buzları temizliyor.

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