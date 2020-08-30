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BÜYÜK ZAFERİN 98. YIL DÖNÜMÜ BAYBURT’TA KUTLANDI

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silâhlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Bayburt'ta tören düzenlendi.

BÜYÜK ZAFERİN 98. YIL DÖNÜMÜ BAYBURT’TA KUTLANDI
30 Ağustos 2020 Pazar 12:37

Büyük Zaferin 98. yıl dönümü dolayısıyla Bayburt'ta Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende Vali Vekili Mehmet Naim Akgül, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında kısa tutuldu.

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