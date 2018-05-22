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BÜYÜK İFTAR PROGRAMI 26 MAYIS’TA WOW OTELDE

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı , Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin birlikte düzenledikleri iftar programı İstanbul Bakırköy Wow otelde yapılacak.

BÜYÜK İFTAR PROGRAMI 26 MAYIS’TA WOW OTELDE
22 Mayıs 2018 Salı 15:07

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı , Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin birlikte düzenledikleri iftar programı  İstanbul Bakırköy Wow otelde yapılacak.

Tüm sivil toplum kuruluşlarının katılacağı Büyük İftar programı Bakan Ağbal ve Siyasilerimizin katılımıyla gerçekleşecek.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman İftar Programı Birlik ve beraberliğimizin göstergesi olacaktır,Ben sen olmayacak her daim biz olacağız. Tüm Derneklerimizi iftar programında görmekten onur duyacağım dedi.

Yer: 26 Mayıs Cumartesi Yeşilköy mahallesi Atatürk Caddesi no 15-17-19 Bakırköy İstanbul

CNR Fuar merkez alanı

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