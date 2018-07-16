 ﻿
Bayburt Üniversitesi’nde 15 Temmuz Konferansı
Bayburt Üniversitesi’nde 15 Temmuz Konferansı
0
15 TEMMUZ BİZİM İKİNCİ KURTULUŞMUZDUR.
15 TEMMUZ BİZİM İKİNCİ KURTULUŞMUZDUR.
0
Prof. Dr. Selçuk Coşkun’dan 15 Temmuz Mesajı
Prof. Dr. Selçuk Coşkun’dan 15 Temmuz Mesajı
0
BGC’den 15 Temmuz mesajı
BGC’den 15 Temmuz mesajı
0
banner399

Bütün şehitleri temsil eden anıt mezar’a ziyaret.

Vali Ali Hamza Pehlivan ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri vesilesiyle Yüzbaşı Şehit Agah Bey Şehitliği’ni ziyaret etti.

Bütün şehitleri temsil eden anıt mezar’a ziyaret.
16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:31

Vali Pehlivan ve beraberindekiler, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Türkoğlu’nun kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Türkoğlu ile şehitler için ziyarette aşrı şerif okunup dua edildi.

Şehitlikte bulunan ve Bayburtlu bütün şehitleri temsil eden anıt mezarları da ziyaret eden Vali Pehlivan kabirlere karanfil bıraktı. Şehitler için dualar edilmesinin ardından ziyaretini sonlandıran Vali Ali Hamza Pehlivan’a, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Mehmet Emin Eryiğit, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof Dr Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ile Tamer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay İbrahim Akgün, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.

banner397
Etiketler; #Bütün şehitleri #Bayburt Şehit #15 Temmuz
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN BAYBURT'TA MEVLİD OKUTULDU..
Sonraki Haber
Bayburt’ta binlerce kişi 15 temmuz etkinliklerinde bir araya geldi..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.