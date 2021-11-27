banner520

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ZİYARET

Başkan Pekmezci, Bursa büyükşehir belediye başkanı Alinur Aktaşı makamında ziyaret etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ZİYARET
27 Kasım 2021 Cumartesi 14:36

BAYBURTGÜNDEM-  Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş 'a Misafirperverliklerinden Dolayı Teşekkür Etti. Ziyaret' te Bayburt Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kardeş Şehirler Olmasında Dolayı İstişarelerde Bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur  Aktaş, Bayburt Belediye Başkanı Sayın Hükmü Pekmezci'yi Bursamızda Ağırlamaktan Mutluluk Duyduğunu Söyleyerek, Bayburt Belediyesi ile Kardeş Şehir Olmanın Bizlere Onur Verdiğini İfade Etti.

Önceki Haber
Sonraki Haber
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ZİYARET
Barajda kaybolan, Recep Yaya’dan acı haber!
Barajda kaybolan, Recep Yaya’dan acı haber!
0
Başkan Hükmü Pekmezci İstanbul’da Bayburtlular İle Buluştu
Başkan Hükmü Pekmezci İstanbul’da Bayburtlular İle Buluştu
0
“Baykovan” Bayburt Balını,Uluslararası HELAL EXPO Fuarında tanıtıyor.
“Baykovan” Bayburt Balını,Uluslararası HELAL EXPO Fuarında tanıtıyor.
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.