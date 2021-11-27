BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ZİYARET

Başkan Pekmezci, Bursa büyükşehir belediye başkanı Alinur Aktaşı makamında ziyaret etti.

BAYBURTGÜNDEM- Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş 'a Misafirperverliklerinden Dolayı Teşekkür Etti. Ziyaret' te Bayburt Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kardeş Şehirler Olmasında Dolayı İstişarelerde Bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş, Bayburt Belediye Başkanı Sayın Hükmü Pekmezci'yi Bursamızda Ağırlamaktan Mutluluk Duyduğunu Söyleyerek, Bayburt Belediyesi ile Kardeş Şehir Olmanın Bizlere Onur Verdiğini İfade Etti.