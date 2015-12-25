Boşanma oranlarında Bayburt birinci sırada

Türkiye Hızla Boşanıyor! Oran Yüzde 4,5 arttı Türkiye'de boşanma sayısı 2014 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,5 oranında arttı. En fazla artış yüzde 48,8 ile Bayburt'ta, en fazla düşüş ise yüzde 20,5 ile Hakkâri’de.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Türkiye 'de boşanma sayısı 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,5 oranında artarak 130 bin 913'e yükseldi. Türkiye 'de 54 kentte boşanma sayısı artarken, 27 kentte ise azaldı.

EN FAZLA ARTIŞ BAYBURT'TA

Geçtiğimiz yılda, bir önceki yıla göre boşanma sayısında en fazla artışın yaşandığı il yüzde 48,8 ile Bayburt oldu. Bayburt'u yüzde 27,8 ile Şanlıurfa, yüzde 20,6 ile Çanakkale takip etti.



EN BÜYÜK DÜŞÜŞ HAKKÂRİ’DE

Hakkâri ise 2014 yılında bir önceki yıla göre boşanma sayısı yüzde 20,5 azalarak, oran olarak en fazla düşüş yaşayan kent oldu. Hakkâri'yi yüzde 17,1 ile Niğde ve yüzde 15,1 ile Adıyaman takip etti.

Oranlarına göre artış yaşanan iller şöyle:



Bayburt 48,8,

Şanlıurfa 27,8,

Çanakkale 20,6,

Batman 20.2,

Edirne 19.7,

Sivas 19,

Van 17.8,

Karaman 15.9,

Zonguldak 14.4,

Kayseri 14.3,

Kırklareli 13.5,

Şırnak 13.2,

Kahramanmaraş 12.6,

Malatya 12.4,

Tekirdağ 11,

Ağrı 11,

Trabzon 10.6,

Kırşehir 10,

Samsun 9.9,

Mardin 9.8,

Kırıkkale 9,

Antalya 8.8,

Düzce 8,

Karabük 8,

Isparta 7.5,

Nevşehir 7.4,

İstanbul 7,

Sinop 6.8,

Uşak 6.7,

Afyonkarahisar 6.6,

Bursa 6.3,

Aksaray 5.3,

Rize 5.2,

Yalova 5.1,

Giresun 4.8,

Mersin 4.6,

Eskişehir 4.4,

Kilis 4.3,

Gaziantep 4.1,

Manisa 4,

Balıkesir 3.4,

Yozgat 3.4,

Kastamonu 3.4,

Diyarbakır 3.2,

İzmir 2.6,

Muğla 2.3,

Elazığ 1.8,

Bilecik 1.5,

Hatay 1.5,

Adana 1.3,

Ankara 1.2,

Aydın 0.7,

Erzurum 0.7,

Sakarya 0.3

Oranlarına göre düşüş yaşayan iller ise şöyle:

Hakkari 20.5,

Niğde 17.1,

Adıyaman 15.1,

Ardahan 14.7,

Çorum 12.7,

Gümüşhane 12.5,

Bolu 11.1,

Çankırı 10.8,

Iğdır 9.1,

Osmaniye 8.7,

Tunceli 8.3,

Kars 8.2,

Burdur 7.7,

Siirt 5.6,

Muş 5.4,

Kocaeli 4,

Bitlis 3.8,

Ordu 3.4,

Amasya 3.2,

Kütahya 2.2,

Konya 2.2,

Bartın 1.1,

Tokat 0.7,

Bingöl 0.7,

Artvin 0.6,

Denizli 0.5,

Erzincan 0.4