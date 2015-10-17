BOMBADAN RANT ELDE ETMEYE ÇALIŞMAK ÜLKEYE İHANETTİR!

Sağlık-Sen Bayburt Şube Başkanı Fikret Lökoğlu, Ankara’da meydana gelen saldırının ardından açıklama yaparak, bombadan rant elde etmeye çalışmanın ülkeye ihanet olduğunu söyledi.

Lökoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz menfur bir terör saldırısıyla sarsıldı. 100’e yakın vatandaşımız hayatını kaybetti yine yüzlerce vatandaşımız da yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Ankara’da patlatılan bomba, ülkemizin huzuru ve geleceğine yöneliktir. Bölgemizde geleceğe dair hesap yapanların Türkiye’yi devre dışı bırakmak için gerçekleştirdiği kanlı bir eylemdir. Bombayı patlatmak, tetiği çekmek için taşeron veya satılmış örgüt bulmakta zorlanmayan bu güçler, bu eylemle Türkiye’yi Ortadoğu’daki kaosun içine çekmenin yanı sıra, kaosu Türkiye’nin merkezine getirmenin hesabını yapmıştır.

Bölgemizde oynanan oyunları bozmak, milli çıkarları gözeterek hareket etmek, sorumluluk sahibi herkesin zorunluluğu olduğu gibi, vatandaşlarımızın da görmesi gereken bir gerçektir.

100 yıl önce Ortadoğu ve Afrika’da cetvelle sınır çizenler, bugün de gelecek 50 yılın, 100 yılın sınırlarını çizmeye çalışmaktadır. Böyle bir ortamda, kişisel rant ve hesaplar uğruna 15 gün sonraki seçimde oy toplama derdine düşerek hareket etmek, bu ülkeye, insanına ve geleceğine ihanettir. Toplumun bütün kesimlerinin ve özellikle emek örgütlerinin, terörden rant devşirme ve kendi ideolojik hedeflerine yönelik kazanım peşinde olmaması gerekir. Siyasi ideolojilerine hizmet amacıyla, çalışanlar da istismar edilmemelidir.

Birlik ve beraberlik içinde, ülkemiz ve milletimiz üzerinde oynanan oyunları ve kurulan tuzakları bozmak, hem insani, hem vicdani hem de bulunduğumuz konumların yüklediği bir sorumluluktur. Sorumsuzca hareket etmek, oy peşinde koşmak, sahip olduğu unvan ve makamları küçülterek, kendi seviyesine çekmek kabul edilebilir bir durum değildir.

Her zaman milletimizin basiret ve ferasetine güveniyoruz. Milletimiz hiçbir zaman kendisine yapılan yanlışı görmezden gelmemiş, günü geldiği zaman hesabını sormuş ve hak ettiği cezayı da vermiştir. Ülkemizde en çok kullanılan kelimenin; birlik ve beraberliğimiz olmasının sebebi, en çok birlik ve beraberliğimize saldırılmasındandır. Ankara’da patlatılan bomba sonrası sorumluların ve ihmali olanların bulunmasına yönelik atılan somut adımlar, vicdanları rahatlatacak, güven tesis edecektir.

Yaralıların hastanelere taşınması, tedavisi ve sonraki süreçlerde fedakârca çalışan sağlık görevlilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Kendi dertlerini unutup, milletin derdiyle dertlenen, yaraları sarmak için yaralılarımızı yaşatmak için yoğun çaba sarf eden sağlık çalışanlarımız görevlerini hakkıyla yerine getirmiştir. Ambulans şoföründen doktoruna kadar bütün sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyorum.

Bir daha bu tarz acıların yaşanmamasını diliyor, birlik ve beraberliğimizle her zorluğun ve acının üstesinden geleceğimizi ifade ederken, hain saldırıyı bir kez daha lanetliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.” Dedi.

Fikret LÖKOĞLU

Sağlık-Sen Bayburt Şube Başkanı