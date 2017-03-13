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BİRLİK VAKFI BAYBURT ŞUBESİ’NDEN HOLLANDA VE ALMANYA’YA KINAMA

Birlik Vakfı Bayburt Şubesi, yazılı bir açıklama yaparak Almanya ve Hollanda’nın son dönemde Türkiye’ye yönelik tutumuna sert tepki gösterdi.

BİRLİK VAKFI BAYBURT ŞUBESİ’NDEN HOLLANDA VE ALMANYA’YA KINAMA
13 Mart 2017 Pazartesi 18:58

Birlik Vakfı Bayburt Şubesi’nce yapılan açıklama şöyle:
 
“Sözde, demokrasinin ana merkezi  olduğunu  iddia eden Hollanda ve Almanya;  AB ülkesi kisvesi altında diğer ülkelerinin içişlerine karışarak; huzursuzluk ve terörü besleyerek demokrasiden ve insan haklarından ne karar uzakta olduğunu  tüm dünyaya göstermiştir. Tabi böylece bu ülkelerin yalancı maskeleri de düşmüş oldu.
Her iki ülkenin tutumu kabul edilemez. Yaşanan demokrasi ve insan haklarını hiçe sayan Almanya ve Hollanda’nın tutumlarını kınıyoruz. Bu bilincin sorumluluğunda haçlı ittifakına karşı, ümmetin tüm kavimleri birlik olmalıdır. Bu birlik, Avrupa ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar içinde sorumluluk olarak görülmelidir. İslam coğrafyasındaki haçlı zihniyetinin eli kesilmedikçe, yaşadığımız sömürü ve fitne son bulmayacak.
 
 Faşist Hollanda’nın, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’ya yönelik yapmış olduğu ırkçılığı, seviyesizliği kınıyoruz. Bayburt halkı olarak, Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’ya karşı yapılan bu çirkin ve edepsiz tavrı lanetliyoruz.”

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