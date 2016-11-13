18 Yıldır Süren gelenek...Ayda bir kere Sirkecide buluşuyorlar

Bir gelenek haline gelen buluşmalar tam 18 yıldır devam ediyor…18 yıl önce yine bir bahar günü başlayan, zaman zaman azalıp çoğalan geleneksel 'gurbet' buluşmaları devam ediyor. İstanbul Sirkeci'de hizmet veren Otel Fahri'yi 'değişmez' mekan tutan Bayburtlu 'dostlar', 18. yılın ilk buluşmasında bir araya geldi.İlk kez 1999’un Eylül ayında yine İstanbul Sirkeci Otel’de bir araya gelen Bayburtlular, o günden beri hiç değişmeyen menünün ardından gündemi değerlendirip arlarında eski günleri yad ediyorlar.Bayburt Vakfı Başkanı Nusret Parıldarın’da katıldığı bu buluşmalar devam edecek.