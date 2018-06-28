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150 kilometre asfalt yol bakım ve onarımı yapıldı..
150 kilometre asfalt yol bakım ve onarımı yapıldı..
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Bir buçuk ay içinde 150 kilometre asfalt yol bakım ve onarımı yapıldı..

Vali Ali Hamza Pehlivan İl merkezi ile Harmanözü ve Demirışık köyleri arasında devam eden yol bakım onarım çalışmalarını inceledi.

Bir buçuk ay içinde 150 kilometre asfalt yol bakım ve onarımı yapıldı..
28 Haziran 2018 Perşembe 12:29

İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile çalışmaların devam ettiği bölgeye gelen Vali Pehlivan bakım onarım çalışmalarını denetledi. Geçen bir buçuk ay içinde 150 kilometrenin üzerinde asfalt yol bakım ve onarımı gerçekleştirildiğini belirten Vali Pehlivan Asfalt Robotu ile gerçekleştirilen çalışmaların iş verimliliğini artırıp çalışma süresini kısalttığını ifade etti. Bu sayede vatandaşlara daha hızlı, verimli ve etkin hizmet sunulduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan belirlenen program kapsamında çalışmalara devam edildiği bilgisini paylaştı.

Buradaki incelemelerinin ardından Demirışık ve Harmanözü Köylerini ziyaret eden Vali Pehlivan köy sakinleri ile bir araya geldi. Vali Pehlivan, bir süre sohbette bulunduğu köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile diğer ilgililer eşlik etti.

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