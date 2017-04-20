Bir Annenin Feryadı,Filmi gösterime giriyor.

Yapımcılığını Yaşar Yerlikaya veAli Osman Emirosmanoğlu'nun yaptığı Film “Bir Annenin Feryadı" Film Galası Yapılacak

Raif Cilasun’un 2 milyon satan romanından Bir annenin Feryadları isimli Film’in Galası İstanbul Reşit Rey Konferans Salonun'da 22 NİSAN Saat 19:00 Yapılacak

Raif Cilasun’un 2 milyon satan romanından

Bir annenin Feryadları isimli Film’in Galası İstanbul Reşit Rey Konferans Salonun'da 22 Nisan Saat 19:00 Yapılacak

Yapımcılığını Hemşerimiz Yaşar Yerlikaya ve Ali Osman Emirosmanoğlu yaptı. Film 2016 yapımı Süre 114 dakika Tür, DramaPeyaz perdeye 2016 yılı yapımı “Elif Sanat yapımcılık yapımları” ve uygulama ltd.şti tarafından sunulacak.

Hikaye

1970’li yıllar, İstanbul. Duvarcı ustası Tahir Özütemiz, şansı yaver gitmiş, müteahhitliğe terfi etmiş ve İstanbul’un zengin-sosyetik semti Şişli’ye taşınmıştır. Eşi Bedriye bu taşınmaya ayak uydurmuş, tam bir sosyete kadını olup çıkmıştır. Ama aile büyüğü Dede, İstiklal savaşı gazisi onbaşı Hacı Arif bu değişikliğe ayak uyduramamıştır. O, torunları İhsan ve sonra Emine’nin dinini diyanetini bilen insanlar olarak yetişmelerini istemekte.

Böyle bir aile ortamında yetişen evin oğlu ihsan önce sol olaylara karışır, başı derde girer ve Fransa'ya kaçar. Ama İhsan her gittiği yerde başını derde sokmayı başarır.

Film olaydan olaya savrulan İhsan'ın ibret dolu hikayesidir.1975'ten günümüze 2.000.000 dan fazla satan RAİF CİLASUN'un aynı adlı eserinden senaryolaştırılmıştır.

YAPIMCI Yaşar Yerlikaya METROPOL GROUP

YAPIMCI Ali Osman Emirosmanoğlu ELİF SANAT YAP. ve UYG. LTD. ŞTİ.

YÖNETMEN Attila Gökbörü

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ Çetin Tunca

Fragman

Oyuncular