TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın Olağanüstü Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin genel kuruluna katıldı.

Dernek yönetimi ve üyeleri tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan ve Bayburtlulara olan sevgisini dile getiren Binali Yıldırım yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bayburtlu ister de hayır diyebilir miyiz? Ne diyor halk ozanımız. ‘Bir yanım Erzincan vermem Bayburtu’ Bayburt, Rus işgaline karşı Kop’ta geçilmez demiş ve orada onları durdurmuş.

Ama şimdi Kop geçiliyor. 6 bin metrelik iki tane tünelle geçiliyor. Sandık kurulmuş, oylar atılmış, böyle sandıklar kurulacak. 31 Mart’ta kurulacak seçimde Bayburt ne diyor. Dernek kurmak sorumluluk duygusu, memlekete sahip çıkma sevdasıdır.

Bayburtlular sahip çıktınız ve bugünlere taşıdınız. Bu yaptığın işi çok anlamlı buluyorum. Bunlar para kazandırmaz. Dernekçilik fedakarlık demektir, dernekçilik bir menfaat kapısı demek değildir.

Bayburt her zaman bizim yüzümüzü güldürdü, bayrağımızı indirmedi, ezanlarımızı dindirmedi Allah hepinizden razı olsun.” dedi.

Ziyarette Yıldırım’a Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu ve AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır eşlik etti.